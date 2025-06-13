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Банк Республика провел акцию по сдаче крови посвященную «Всемирному дню донора крови» (ФОТО)

Экономика Материалы 13 июня 2025 12:38 (UTC +04:00)
Банк Республика провел акцию по сдаче крови посвященную «Всемирному дню донора крови» (ФОТО)

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Благотворительная инициатива от Банка Республика к Всемирному дню донора крови

Банк Республика, один из ведущих банков страны, реализующий множество социальных проектов, в преддверии 14 июня — Всемирного дня донора крови провел очередную благотворительную акцию.

Так, при поддержке Республиканского банка крови и Азербайджанской Федерации Талассемии в офисе банка была организована акция по сдаче крови под лозунгом «Сдай кровь — спаси жизнь» для помощи детям, страдающим от талассемии, гемофилии и лейкоза.

К акции, в которой принял участие Председатель Правления Банка Республика Тариэль Исмайлов и руководство банка, добровольно присоединились многочисленные сотрудники различных департаментов и филиалов банка. Следует отметить, что подобные акции по сдаче крови уже стали доброй традицией в Банке Республика и проводятся на регулярной основе.

В рамках акции состояние здоровья доноров было предварительно проверено профессиональными врачами-гематологами Республиканского банка крови, и кровь сдавали только те, чьи медицинские показатели соответствовали требованиям.

Банк Республика призывает всех принимать участие в подобных акциях и оказывать поддержку нуждающимся, становясь донорами!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.

Банк Республика провел акцию по сдаче крови посвященную «Всемирному дню донора крови» (ФОТО)
Банк Республика провел акцию по сдаче крови посвященную «Всемирному дню донора крови» (ФОТО)
Банк Республика провел акцию по сдаче крови посвященную «Всемирному дню донора крови» (ФОТО)
Банк Республика провел акцию по сдаче крови посвященную «Всемирному дню донора крови» (ФОТО)
Банк Республика провел акцию по сдаче крови посвященную «Всемирному дню донора крови» (ФОТО)
Банк Республика провел акцию по сдаче крови посвященную «Всемирному дню донора крови» (ФОТО)
Банк Республика провел акцию по сдаче крови посвященную «Всемирному дню донора крови» (ФОТО)
Банк Республика провел акцию по сдаче крови посвященную «Всемирному дню донора крови» (ФОТО)
Банк Республика провел акцию по сдаче крови посвященную «Всемирному дню донора крови» (ФОТО)
Банк Республика провел акцию по сдаче крови посвященную «Всемирному дню донора крови» (ФОТО)
Банк Республика провел акцию по сдаче крови посвященную «Всемирному дню донора крови» (ФОТО)
Банк Республика провел акцию по сдаче крови посвященную «Всемирному дню донора крови» (ФОТО)
Банк Республика провел акцию по сдаче крови посвященную «Всемирному дню донора крови» (ФОТО)
Банк Республика провел акцию по сдаче крови посвященную «Всемирному дню донора крови» (ФОТО)
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