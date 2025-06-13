В Израиле объявлена мобилизация резервистов

БАКУ /Trend/ - В Израиле объявлена мобилизация офицеров и солдат запаса на фоне напряженности с Ираном

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на израильский портал Ynet.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на основании приказа № 8 приступает к мобилизации тысяч резервистов в ключевые подразделения — Военно-воздушные силы, Командование тыла, Северное и Центральное командования, военную разведку и Командование противотанковой обороны",- говорится в информации.

Отметим, что 13 июня в результате израильского военного авиаудара по Ирану погибло множество военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.

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