Fitch прогнозирует рост экономики Азербайджана на фоне расширения неуглеводородного сектора

БАКУ/ Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 3,5% в 2025 году и 2,5% в 2026 году.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на опубликованный отчет агентства.

Согласно оценке Fitch, по итогам 2024 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны составит 4,1%. Основными факторами экономического роста станут государственные инвестиции и развитие неуглеводородных секторов.

Тем не менее, агентство подчёркивает, что прогресс в направлении экономической диверсификации остаётся ограниченным. Углеводородный сектор по-прежнему занимает значительную долю — около 32% ВВП и 90% экспорта страны.

Среди ключевых препятствий на пути диверсификации экономики Fitch называет высокую степень участия государства в экономике, слабое развитие финансового посредничества и низкий уровень прямых иностранных инвестиций в неэнергетические отрасли.

Следует отметить, что в январе–мае 2025 года реальный ВВП Азербайджана вырос на 1,5% в годовом выражении. Основной вклад в этот рост внёс неуглеводородный сектор, который увеличился на 3,9% за отчётный период.