БАКУ /Trend/ - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило повреждения ядерного объекта в Исфахане после израильского удара, сообщает Trend.

"Согласно информации, доступной МАГАТЭ, в результате вчерашней атаки на ядерный объект в Исфахане были повреждены четыре критически важных здания, включая завод по переработке урана и завод по изготовлению топливных пластин.

Как и в случае с объектом в Натанзе, ожидается отсутствие повышения радиационного фона за пределами территории объекта", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.

Отметим, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удар по территории Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил режим чрезвычайной ситуации по всей стране.