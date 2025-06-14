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МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в Исфахане

Иран Материалы 14 июня 2025 21:05 (UTC +04:00)
МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в Исфахане

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило повреждения ядерного объекта в Исфахане после израильского удара, сообщает Trend.

"Согласно информации, доступной МАГАТЭ, в результате вчерашней атаки на ядерный объект в Исфахане были повреждены четыре критически важных здания, включая завод по переработке урана и завод по изготовлению топливных пластин.

Как и в случае с объектом в Натанзе, ожидается отсутствие повышения радиационного фона за пределами территории объекта", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.

Отметим, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удар по территории Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

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