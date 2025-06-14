Росатом возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане

АСТАНА /Trend/ - Казахстан выбрал руководителя международного консорциума, который займется строительством первой в стране атомной электростанции, сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики страны.

Отбор проходил под контролем Минэнерго и Агентства по атомной энергии с участием международных экспертов. В финальный список претендентов вошли четыре крупные компании: российский Росатом, Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), французская Électricité de France (EDF) и южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

"Все участники представили подробные предложения, включающие предполагаемые затраты, сроки реализации, финансовые модели, уровень локализации и меры по подготовке персонала", - говорится в официальном заявлении.

По итогам комплексной оценки, проведенной совместно с консалтинговой компанией Assystem и ТОО "Казахстанские атомные электростанции", победителем признан Росатом.

В настоящее время Казахстан и Росатом обсуждают возможность привлечения экспортного финансирования из России для поддержки проекта.

Агентство по атомной энергии продолжит сотрудничество с международными партнерами для формирования эффективного консорциума по строительству первой в стране АЭС.

Напомним, что 6 октября 2024 года в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства атомных электростанций. За строительство проголосовали 71,12% жителей страны при явке 63,66%.