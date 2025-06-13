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Участник UFC Fight Night Халил Раунтри выразил восхищение азербайджанскими коврами (ФОТО)

Спорт Материалы 13 июня 2025 20:04 (UTC +04:00)
Участник UFC Fight Night Халил Раунтри выразил восхищение азербайджанскими коврами (ФОТО)
Фото: Азербайджанский национальный музей ковра

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Участник UFC Fight Night, американский боец смешанного стиля Халил Раунтри Джуниор посетил Азербайджанский национальный музей ковра, сообщает Trend Life.

Халил Раунтри с большим интересом ознакомился с древним искусством ковроткачества Азербайджана и выразил восхищение богатой коллекцией музея. В завершение визита он оставил запись в Книге почётных гостей.

Напомним, что впервые в Баку 21 июня пройдет турнир UFC Fight Night. В рамках вечера состоится 12 боев, по 6 в основном и предварительном карде. Участники предварительного карда выйдут в октагон с 20:00 на соревнованиях, которые пройдут в Baku Crystall Hall. В 23:00 начнутся бои основного карда. Перед местной публикой выступят три азербайджанских бойца - Рафаэль Физиев, Назим Садыхов и недавно подписавший контракт с UFC Тофиг Мусаев. Главным событием вечера UFC в Баку станет поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри.

Программа UFC Baku Fight Night

Предварительный кард, бои начнутся в 20:00.

1) Полулегкий вес: Ирина Алексеева (5-2-0, Россия) - Клаудия Сигула (6-2-0, Польша)

2) Полусредний вес: Сок Хён Ко (1-0-0, Южная Корея) - Обан Эллиотт (12-2-0, Уэльс)

3) Тяжелый вес: Хамди Абдель Вахаб (6-0-0, Египет) - Мухаммед Усман (11-4-0, Нигерия)

4) Полулегкий вес: Мелисса Маллинс (7-1-0, Англия) - Дарья Железнякова (9-2-0, Россия)

5) Средний вес: Исмаил Наурдиев (24-7-0, Марокко) - Пак Чун Ён (18-6-0, Южная Корея)

6) Наилегчайший вес: Тагир Уланбеков (16-2-0, Россия) - Максум Азат (17-1-0, Казахстан)

Основной кард, бои начнутся в 23:00 и пройдут в следующем порядке:

7) Полулегкий вес: Мухаммед Наимов (12-3-0, Таджикистан) - Богдан Град (15-2-0, Австрия)

8) Легкий вес: Назим Садыхов (10-1-1, Азербайджан) - Николас Мотта (15-5-0, Бразилия)

9) Тяжелый вес: Кертис Блейдс (18-5-0, США) - Ризван Куниев (12-2-1, Россия)

10) Легкий вес: Тофиг Мусаев (дебютант, Азербайджан) - Мыктыбек Оролбай (13-2-1, Кыргызстан)

11) Легкий вес: Рафаэль Физиев (12-4-0, Азербайджан) - Игнасио Бахамондес (17-5-0, Чили)

12) Полутяжелый вес: Джамал Хилл (12-3-0, США) - Халил Раунтри Джуниор (14-6-0, США)

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Участник UFC Fight Night Халил Раунтри выразил восхищение азербайджанскими коврами (ФОТО)
Участник UFC Fight Night Халил Раунтри выразил восхищение азербайджанскими коврами (ФОТО)
Участник UFC Fight Night Халил Раунтри выразил восхищение азербайджанскими коврами (ФОТО)
Участник UFC Fight Night Халил Раунтри выразил восхищение азербайджанскими коврами (ФОТО)
Участник UFC Fight Night Халил Раунтри выразил восхищение азербайджанскими коврами (ФОТО)
Участник UFC Fight Night Халил Раунтри выразил восхищение азербайджанскими коврами (ФОТО)
Участник UFC Fight Night Халил Раунтри выразил восхищение азербайджанскими коврами (ФОТО)
Участник UFC Fight Night Халил Раунтри выразил восхищение азербайджанскими коврами (ФОТО)
Участник UFC Fight Night Халил Раунтри выразил восхищение азербайджанскими коврами (ФОТО)
Участник UFC Fight Night Халил Раунтри выразил восхищение азербайджанскими коврами (ФОТО)
Участник UFC Fight Night Халил Раунтри выразил восхищение азербайджанскими коврами (ФОТО)
Участник UFC Fight Night Халил Раунтри выразил восхищение азербайджанскими коврами (ФОТО)
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