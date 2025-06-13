Обнародованы данные о работе по созданию зеленых зон в освобожденных от оккупации районах Азербайджана

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В соответствии с документами территориального планирования освобожденных от оккупации районов, на выделенных в соответствующих целях земельных участках в Зангиланском районе создано 55 гектаров новых зеленых зон, в Джебраильском – 50 гектаров, в Агдамском – 11 гектаров и в Физулинском районе – 16 гектаров.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам, проходящем в городе Ханкенди.

По словам замминистра, на 72 гектарах лесного фонда в Джебраиле, 142 гектарах в Зангилане, 70 гектарах в Губадлы, 2 гектарах в Физули проведены посадочные и посевные работы.

Кроме того, в осенний посевной сезон 2025 года намечено проведение лесовосстановительных мероприятий на не менее чем 240 гектарах лесного фонда в Агдеринском, Лачинском, Зангиланском и Джебраильском районах, и в настоящее время в связи с этим ведутся соответствующие подготовительные работы.

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