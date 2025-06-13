Развитие онкологической службы - приоритет государственной политики Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Развитие онкологической службы - приоритет государственной политики Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в своем выступлении на Первом конгрессе онкологов Организации тюркских государств также отметил, что развитие онкологической помощи в стране находится в фокусе внимания руководства государства.

"Благодаря личной поддержке Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в этой сфере достигнуты значительные успехи. Национальный центр онкологии, оснащенный передовыми технологиями, стал одним из ведущих медицинских учреждений региона", - заявил министр.

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