Иранский парламентарий заявил о бессмысленности продолжения переговоров с США по ядерной программе после атаки Израиля

БАКУ /Trend/ - Проведение шестого раунда косвенных переговоров между Ираном и США по ядерной программе утратило смысл после авиаудара Израиля по территории Ирана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Аладдин Боруджерди.

По его словам, Иран демонстрировал добрую волю, участвуя в переговорах, направленных на снятие подозрений в отношении ядерной программы страны. Однако, как отметил Боруджерди, Израиль и США, допустив атаку, пересекли красные линии, установленные Тегераном.

Отметим, что 13 июня в результате израильского военного авиаудара по Ирану погибло множество военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.

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