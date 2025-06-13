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Макрон созвал совещание по вопросу напряженности между Израилем и Ираном

В мире Материалы 13 июня 2025 17:04 (UTC +04:00)
Макрон созвал совещание по вопросу напряженности между Израилем и Ираном
Фото: Эмманюэль Макрон / X

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - После ударов Израиля по иранским ядерным объектам прошлой ночью президент Франции Эммануэль Макрон созвал заседание Совета обороны и национальной безопасности для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила администрация президента Франции, передает Trend.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие лица.

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