Макрон созвал совещание по вопросу напряженности между Израилем и Ираном

БАКУ /Trend/ - После ударов Израиля по иранским ядерным объектам прошлой ночью президент Франции Эммануэль Макрон созвал заседание Совета обороны и национальной безопасности для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила администрация президента Франции, передает Trend.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие лица.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!