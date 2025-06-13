В Кыргызстане прошел "круглый стол" на тему "Мир, труд и дружба народов" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Кыргызстана, городе Бишкек, состоялся круглый стол на тему "Мир, труд и дружба народов", организованный министерством труда, социальной защиты и миграции Кыргызской Республики.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в мероприятии приняли участие сотрудники Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

На круглом столе, состоявшемся в рамках Плана мероприятий, связанных с председательством Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Организации тюркских государств (ОТГ) в 2025 году и с участием представителей стран-членов ОТГ, широко обсуждались темы, связанные с диаспорой, сферой труда и миграции, в частности, вопросы укрепления сотрудничества.

Приветствуя гостей, министр труда, социальной защиты и миграции Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров отметил, что тема "Мир, труд и дружба народов" отражает глубокие духовные и исторические связи между тюркскими народами. Министр подчеркнул, что эта тема не ограничивается только общим происхождением и языком, но также охватывает духовные ценности, дух братства, которые формировались и укреплялись на протяжении веков.

Выступившая на мероприятии представитель комитета Шафаг Биннатова отметила, что в последние годы связи между Азербайджаном и странами-членами ОТГ стремительно развиваются, что создает широкие возможности для более тесного и системного сотрудничества в области диаспоры. Она проинформировала о проектах, реализуемых комитетом в рамках сотрудничества с ОТГ, отметив, что подобные мероприятия являются положительным шагом для развития сотрудничества между партнерскими организациями.

На мероприятии выступили первый секретарь ОТГ Али Чивилер, а также представители Казахстана, Узбекистана, Турции и Кыргызстана, которые рассказали о своей деятельности и реализуемых проектах.

Основными целями круглого стола были определены углубление связей между диаспорскими структурами, содействие скоординированной деятельности и постоянное расширение сотрудничества.

Затем сотрудники комитета посетили Азербайджанский центр культуры и образования в Бишкеке. Они получили информацию о проводимых там занятиях, культурных мероприятиях и роли центра в распространении азербайджанского языка и культуры. Они также провели обширный обмен мнениями об образовательных программах центра и его сотрудничестве с местной общиной.

В рамках визита делегация также посетила Парк Дружбы Кыргызстан-Азербайджан. Этот парк, символизирующий отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, открылся 11 октября 2022 года. На открытии присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

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