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Планируется открытие официального турпредставительства Азербайджана в Китае - Кянан Гулузаде

Туризм Материалы 13 июня 2025 15:57 (UTC +04:00)
Планируется открытие официального турпредставительства Азербайджана в Китае - Кянан Гулузаде

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В ближайшее время планируется открытие официального туристического представительства Азербайджана в Китае.

Об этом сказал советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде на пресс-конференции, посвященной открытию летнего сезона в туристическом центре Шахдаг, сообщает Trend.

"В настоящее время туристические представительства Азербайджана действуют в России и Израиле. В ближайшее время ожидается открытие туристических представительств в Китае и Турции", - сказал он.

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