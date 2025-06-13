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Великобритания рекомендовала своим судам не заходить в Красное море и Аденский залив

Европа Материалы 13 июня 2025 19:08 (UTC +04:00)

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На фоне ударов Израиля по Ирану министерство транспорта Великобритании рекомендовало всем судам под флагом королевства не заходить в Красное море и Аденский залив.

Об этом говорится в соответствующем документе министерства, сообщает Trend.

Согласно информации, это также распространяется на суда, зарегистрированные в Гибралтаре и на Бермудских островах.

Отмечается, что в случае прохождения через эти воды на судне должны быть приняты самые строгие меры безопасности, а количество членов экипажа на борту должно быть ограничено.

Напомним, что утром 13 июня Израиль нанёс авиаудары по территории Ирана. В результате атак были ликвидированы высокопоставленные военные, в том числе начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери. Также погибли командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава штаба «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, шесть учёных-ядерщиков и ряд других представителей элиты.

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