Великобритания рекомендовала своим судам не заходить в Красное море и Аденский залив

БАКУ /Trend/ - На фоне ударов Израиля по Ирану министерство транспорта Великобритании рекомендовало всем судам под флагом королевства не заходить в Красное море и Аденский залив.

Об этом говорится в соответствующем документе министерства, сообщает Trend.

Согласно информации, это также распространяется на суда, зарегистрированные в Гибралтаре и на Бермудских островах.

Отмечается, что в случае прохождения через эти воды на судне должны быть приняты самые строгие меры безопасности, а количество членов экипажа на борту должно быть ограничено.

Напомним, что утром 13 июня Израиль нанёс авиаудары по территории Ирана. В результате атак были ликвидированы высокопоставленные военные, в том числе начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери. Также погибли командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава штаба «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, шесть учёных-ядерщиков и ряд других представителей элиты.

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