Верховный лидер Ирана обратился к нации

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Ирана не оставят атаку Израиля без ответа.

Trend сообщает, что об этом в своем обращении к нации заявил Верховный лидер Ирана Сейид Али Хаменеи. Он также приказал привести Вооруженные силы в состояние повышенной готовности.

Штаб-квартира управления в кризисных ситуациях Ирана, в свою очередь, призвала граждан сохранять спокойствие, избегать любых действий, которые могут вызвать нарушение общественного порядка, доверять только официальной информации, получать новости только из национальных официальных СМИ. Организация также призвала активистов, работающих в киберпространстве, уделять первоочередное внимание психологической безопасности населения при выполнении своих обязанностей.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие лица. Иран потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом. В то же время иранская сторона заявляет о планах нанести ответный удар по Израилю.

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