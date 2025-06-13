БАКУ /Trend/ - Автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку приостановили работу.
Об этом сообщает Азербайджанское агентство наземного транспорта, передает Trend.
Отмечается, что в связи с событиями на Ближнем Востоке, с 13 июня в целях безопасности приостановлены автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку, осуществляемые через территорию Исламской Республики Иран.
Общественность будет проинформирована о возобновлении рейсов Баку-Нахчыван-Баку.
Для дополнительной информации пассажиры могут связаться с колл-центром "141" Aгентства.
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