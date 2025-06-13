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Автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку приостановили работу

Общество Материалы 13 июня 2025 19:46 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку приостановили работу.

Об этом сообщает Азербайджанское агентство наземного транспорта, передает Trend.

Отмечается, что в связи с событиями на Ближнем Востоке, с 13 июня в целях безопасности приостановлены автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку, осуществляемые через территорию Исламской Республики Иран.

Общественность будет проинформирована о возобновлении рейсов Баку-Нахчыван-Баку.

Для дополнительной информации пассажиры могут связаться с колл-центром "141" Aгентства.

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