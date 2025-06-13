Россия прокомментировала резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном

БАКУ /Trend/ - Россия осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном.

Как передает Trend, об этом заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва обеспокоена происходящим и ожидает скорейшей стабилизации обстановки.

Представитель Кремля отметил, что МИД России по поручению Президента Владимира Путина в ближайшее время подготовит и распространит развернутое официальное заявление, в том числе на площадке ООН.

Также Песков сообщил, что Путин в режиме реального времени получает доклады о ситуации в регионе от Министерства обороны РФ, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штаба Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ядерных ученых и другие высокопоставленные лица.

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