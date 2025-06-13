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Суд рассмотрел доказательства по факту проведения военного совещания в школе на некогда оккупированных Арменией территориях Азербайджана во время 44-дневной войны

Политика Материалы 13 июня 2025 15:34 (UTC +04:00)
Суд рассмотрел доказательства по факту проведения военного совещания в школе на некогда оккупированных Арменией территориях Азербайджана во время 44-дневной войны

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В ходе продолжившегося в Бакинском военном суде 13 июня судебного процесса обвиняемый Левон Мнацаканян, отвечая на вопросы прокурора, сказал, что во время 44-дневной войны 2020 года он по желанию «президента» незаконного режима Араика Арутюняна находился в нескольких направлениях.

Как сообщает Trend, он заявил, что в тот период не занимал никакой должности, находился в отставке.

А.Арутюнян обращался к нему дважды – 14 октября и 3 или 4 ноября (точную дату он не помнит - ред.) с просьбой оказать содействие местным «органам власти» в вопросах безопасности, гражданской обороны, и проверить состояние артиллерии. В связи с этим Л.Мнацаканян посетил Гадрут, Суговушан и другие направления.

Суд рассмотрел очередное доказательство – видеокадры, снятые во время 44-дневной войны, на которых запечатлено военное совещание, которое проходило в классной комнате школы в Шушакенде.

На видеокадрах также фигурирует Левон Мнацаканян.

Совещание проводит Самвел Бабаян (бывший «министр обороны» незаконного режима, бывший «секретарь совета безопасности» – ред.). На видеокадрах обсуждается нападение на азербайджанских военнослужащих.

После изучения доказательства Левон Мнацаканян, отвечая на вопросы прокурора, заявил, что не принимал участия в обсуждениях на совещании, сказал, что запланированное на следующий день нападение не состоялось.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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