В Баку состоится 65-я пленарная сессия ПАЧЭС

БАКУ /Trend/ - С 17-го по 19-го июня в Баку пройдет 65-я пленарная сессия Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС). Наряду со множеством делегатов и гостей, в мероприятии также примут участие руководители ряда национальных парламентов.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер Милли Меджлиса и председатель ПАЧЭС Сахиба Гафарова выступит на пленарной сессии со вступительной речью.

В рамках мероприятия состоятся заседания Бюро и Постоянного Комитета организации, а также комитетов по экономическим, юридическим и социальным вопросам; кроме того, предстоит рассмотреть ряд организационных вопросов.

На пленарной сессии пройдут обсуждения на тему «Укрепление связей в регионе ПАЧЭС и повышение мобильности посредством создания интеллектуальной и устойчивой транспортной инфраструктуры», а также будут приняты соответствующие решения.

Кроме того, на пленарной сессии председательство в Парламентской Ассамблее будет передано от Азербайджана Болгарии.

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