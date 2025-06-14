Глава МИД Ирана призвал ООН к срочным действиям в ответ на израильские атаки

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи провёл телефонный разговор с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, сообщает Trend.

Арагчи призвал Организацию Объединённых Наций незамедлительно выполнить свои обязанности по поддержанию международного мира и безопасности. Он отметил, что Иран направил официальные письма председателю Совета Безопасности и Генсеку ООН, призывая к немедленному реагированию на действия Израиля.

По словам Арагчи, удары по территории Ирана являются «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран как независимого государства-члена ООН» и «явным актом агрессии».

Согласно информации МИД Ирана, Генеральный секретарь ООН выразил сожаление в связи с действиями Израиля и осудил удары по иранским объектам, особенно в условиях, когда между Ираном и США продолжались переговоры.