AZAL отменил рейсы из Баку по ряду направлений

БАКУ /Trend/ - В связи с последними событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран отменяются следующие рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), запланированные на 14, 15 и 16 июня 2025 года.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО, отменены рейсы в нижеприведенных направлениях.

14 июня 2025 года:

• Баку – Тель-Авив – Баку (J2 331/332)

• Баку – Нью-Дели – Баку (J2 057/058)

• Баку – Исламабад – Баку (J2 143/144)

• Баку – Эр-Рияд – Баку (J2 8203/8204)

• Баку – Тегеран – Баку (J2 8017/8018)

15 июня 2025 года:

• Два рейса по маршруту Баку – Тель-Авив – Баку (J2 021/022 и J2 321/322)

16 июня 2025 года:

• Два рейса по маршруту Баку – Тель-Авив – Баку (J2 021/022 и J2 321/322)

• Баку – Тегеран – Баку (J2 8017/8018)

Отметим, что рейсы по маршруту Баку – Тебриз – Баку отменены до конца июня.

"AZAL, руководствуясь принципом обеспечения безопасности полетов, продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Пассажиры будут оперативно информированы обо всех изменениях в расписании полетов. В случае возникновения дополнительных вопросов пассажиры могут связаться с авиакомпанией по адресу электронной почты: [email protected]", - отмечается в информации.

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