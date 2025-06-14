Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием - Пезешкиан

БАКУ/ Trend/ - Иран, основываясь на своих убеждениях, никогда не стремился обладать ядерным оружием. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает Trend.

«Ошибочно полагать, что Исламская Республика Иран примет иррациональные требования и двойные стандарты под давлением или сядет за стол переговоров, пока Израиль продолжает свои атаки», — сказал он.

В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Пезешкиан заявил, что атаки Израиля на Иран совпали с процессом переговоров в ядерной сфере.

«Я пришел к власти с намерением взаимодействия с миром и поиска консенсуса в ядерной сфере, но с первого дня Израиль стремился помешать достижению этой цели. Иран всегда был готов достичь соглашения путем диалога и взаимодействия», — заявил Пезешкиан.