Израиль сообщил о нейтрализации ведущих иранских ядерных ученых и экспертов

БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нейтрализовала девять ведущих ученых и экспертов Иранской ядерной программы.

Об этом в субботу передает Trend на официальный Telegram-канал ЦАХАЛа.

"Все нейтрализованные ученые и эксперты являлись ключевыми фигурами иранской ядерной программы и обладали многолетним опытом в разработке ядерного оружия",- отмечается в сообщении.

Согласно информации ЦАХАЛа, в ходе воздушных ударов были нейтрализованы эксперты в области ядерной энергетики Ферейдун Аббаси и Ахмед Рза Золфагари Дариани, физики Мохаммед Мехди Тегеранчи, Амир Хасан Фаххахи и Мансур Асгери, а также специалист по химическому машиностроению Акбар Моталеби Заде.

Кроме того, в результате ударов погибли эксперт по материаловедению Саид Барджи, специалист по физике реакторов Абдульхамид Минушехр и эксперт по механике Али Бахувей Катимири.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие высокопоставленные лица.

В тот же вечер Иран ответил Израилю операцией «Истинное Обещание III»: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к человеческим жертвам среди мирного населения и масштабным разрушениям.

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