В транспортном средстве, перевозившем груз из Ирана в Россию, обнаружено более 207 кг наркотиков

БАКУ /Trend/ - В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления таможни "Астара", было выявлено 207 килограммов наркотиков в транспортном средстве, перевозившим груз из Ирана в Россию.

Об этом в субботу сообщили Trend в Управлении по печати и связям с общественностью Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Сообщается, что был проведён досмотр транспортного средства, перевозившего груз "свежие арбузы" из Исламской Республики Иран в Российскую Федерацию транзитом через территорию Азербайджанской Республики. В ходе проверки с использованием стационарной рентгеновской установки в грузе были зафиксированы подозрительные очертания.

"Во время тщательной проверки служебная собака отреагировала на 16 палет. Под грузом арбузов в этих палетах было обнаружено 64 свертка, скрытые от таможенного контроля, в которых находилось наркотическое средство — марихуана общим весом 207 килограммов 620 граммов.

По данному факту проводится расследование", - отмечается в сообщении ведомства.

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