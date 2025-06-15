Увеличился объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За январь-май текущего года объем экспорта Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 11,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 1,4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на предварительные цифры июньского выпуска "Обзор экспорта", опубликованного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

В частности, экспорт продуктов питания за этот период увеличился на 14,4 процента и составил 417,7 миллиона долларов. Объем экспорта продукции химической промышленности вырос на 46,8 миллиона долларов США (45,9 процента), сахара - на 3 миллиона долларов (30,1 процента), хлопковой пряжи - на 1,3 миллиона долларов (14,5 процента), фруктов и овощей - на 48 миллионов долларов (19,1 процента), черных металлов и изделий из них - на 3,8 миллиона долларов (11,3 процента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За указанный период объем экспорта сельскохозяйственной продукции вырос на 17,2 процента и составил 331,2 миллиона долларов США, а объем экспорта аграрно-промышленных товаров увеличился на 5,9 процента до 115,6 миллиона долларов; в целом совместный объем экспорта аграрной и аграрно-промышленной продукции вырос на 14 процента и достиг 446,7 миллиона долларов США.