Эскалация между Израилем и Ираном угрожает региональной безопасности - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ/ Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обострение ситуации, начавшееся с нападения Израиля на Иран, представляет серьёзную угрозу для безопасности всего региона.

Как сообщает Trend, такую оценку турецкий лидер дал в ходе телефонного разговора с султаном Омана Хайтамом бин Тариком бин Теймуром Аль Саидом.

Эрдоган отметил, что примечательно — атаки произошли накануне шестого раунда переговоров по ядерной сделке, подчеркнув, что единственным путём урегулирования ядерного вопроса остаются дипломатические усилия.

Президент Турции также указал, что происходящие события не должны отвлекать внимание международного сообщества от продолжающегося гуманитарного кризиса в секторе Газа.