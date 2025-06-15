Любовь к великому искусству - отмечен юбилей Маэстро Фахраддина Керимова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся торжественный и вдохновляющий музыкальный вечер, посвящённый 70-летнему юбилею видного дирижёра, народного артиста Фахраддина Керимова, сообщает Trend Life.

Юбилейное торжество собрало под сводами филармонии не только поклонников высокого искусства, но и известных представителей музыкальной общественности страны.

Перед началом концерта со словами признательности и глубокого уважения к Маэстро выступили директор Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, доктор философии по искусствоведению, доцент Лейла Гулиева, директор Центральной художественной школы имени Гара Гараева, доктор философии, профессор Кенюль Гусейнова, секретарь Союза композиторов Азербайджана, доктор искусствоведения, доцент Лейла Зохрабова. В своих речах они отметили большой вклад Фахраддина Керимова в развитие азербайджанской дирижёрской школы и его беззаветную преданность искусству.

Основной частью вечера стал праздничный концерт, в котором блистали звёзды отечественной сцены. В сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Фахраддина Керимова выступили заслуженные артисты Фарида Мамедова (сопрано), Ильхам Назаров (контратенор), а также Шариф Багиров (кларнет), Мирхалид Мамедзаде (флейта), Юлия Керимова (фортепиано) и Энвер Керимов (труба).

Программа концерта охватывала широкий репертуар - от проникновенных мелодий азербайджанских композиторов до изысканных шедевров русской и западноевропейской классики. Каждое произведение звучало как посвящение юбиляру - человеку, посвятившему свою жизнь служению музыке.

Аплодисменты не стихали долго, и в этот вечер в воздухе витало не только вдохновение, но и благодарность - за творчество, за безупречный вкус, за годы, отданные сцене. Юбилейный концерт стал настоящим праздником духа, объединившим поколения музыкантов и слушателей в одном - любви к великому искусству.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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