Иран сократил ненефтяной экспорт в Турцию

БАКУ /Trend/ - За 2 месяца текущего иранского года (21 марта-21 мая 2025 г.) экспорт иранских ненефтяных продуктов в Турцию снизился на 7,7% в стоимостном выражении и на 15% в количественном отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-20 мая 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

За первые два месяца текущего иранского года ненефтяной экспорт Ирана в Турцию составил около 1,2 млн тонн на сумму около 673 млн долларов США.

За аналогичный период прошлого года Иран экспортировал в Турцию 1,4 миллиона тонн ненефтяных продуктов на сумму около 729 миллионов долларов.

В статистике отмечается, что Иран экспортировал в Турцию в основном сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, нефтехимическую продукцию, промышленную и горнодобывающую продукцию и так далее.

Добавим, что за первые два месяца текущего иранского года товарооборот Ирана с Турцией составил около 2,25 млн тонн на сумму около 2,04 млрд долларов. Товарооборот увеличился на 11,2% в стоимостном выражении и снизился на 4,3% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что, согласно отчету Таможенной администрации Ирана, за первые два месяца текущего иранского года ненефтяной экспорт Ирана составил 24,6 млн тонн на сумму 8,24 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта - 20 мая 2024 года) ненефтяной экспорт Ирана снизился на 0,11% по стоимости и вырос на 4,4% по весу.