Президент Ирана призвал народ сплотиться против израильской агрессии

БАКУ /Trend/ - Иранский народ должен оставить в стороне разногласия и объединиться в едином фронте против израильской агрессии.

Как сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан.

"Мы не жаждем войны и не начинали ее. Мы не убивали высокопоставленных военных и ученых страны, это сделали террористы. Мы не агрессоры. Сейчас, как никогда, нам необходимы единство и солидарность. Весь иранский народ должен сплотиться и решительно выступить против агрессии",- добавил он.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате ударов погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-атомщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же вечер Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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