Анкара готова выступить посредником между Ираном и Израилем - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Официальная Анкара готова выступить посредником между Ираном и Израилем для скорейшего прекращения конфликта.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщает Trend.

Подробности телефонного разговора обнародовала Администрация Президента Турции.

"Президент Эрдоган заявил, что связался с рядом иностранных лидеров по поводу конфликта между Израилем и Ираном, и что Турция готова выступить в качестве посредника для скорейшего прекращения конфликта и возобновления переговоров по иранской ядерной программе", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул Президент Эрдоган, Турция придает большое значение сохранению мира и стабильности в регионе.

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