Французские пенсионеры в ритме диксиленда на презентации культурного наследия Азербайджана в Париже (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Париже состоялась торжественная презентация книг о культурном наследии Азербайджана, подготовленных издательским домом İRS Publishing House при поддержке Paşa Holding. Мероприятие было организовано Ассоциацией диалога Франция–Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA) при поддержке посольства Азербайджана во Франции, сообщили Trend Life в ADFA.

Вечер собрал представителей французской общественности, деятелей культуры, дипломатов и членов азербайджанской диаспоры. Гостям была предложена дегустация блюд азербайджанской кухни. Французская публика с удовольствием приобщилась к гастрономическим традициям страны. Особенным музыкальным сюрпризом, очень теплым и интересным моментом мероприятия стало выступление коллектива Dixieland Seniors Jazz New Orleans, в который входят французские пенсионеры. В этом году коллектив отмечает 100-летний юбилей.

Инициатором мероприятия выступила президент ADFA Айтен Мурадова. Выступавшие участники выразили ей искреннюю благодарность за безупречную организацию вечера и её вклад в развитие культурных связей.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева в своём выступлении подчеркнула важность подобных инициатив для укрепления культурного диалога между двумя странами и особо отметила значение международного представления богатого культурного наследия Азербайджана.

Главный редактор и руководитель проекта İRS Publishing House Муса Марджанлы рассказал о процессе создания представленных изданий и их главной миссии. По его словам, около тридцати книг, выпущенных на различных языках, в полной мере отражают многовековую историю, архитектуру и искусство Азербайджана.

В своём выступлении Муса Марджанлы акцентировал внимание на трёх ключевых направлениях:

- Популяризация культурного наследия. Издания доносят до европейского читателя богатую национально-культурную идентичность Азербайджана, его архитектурные памятники и символические ценности.

- Проблема минной опасности. Издание "Скрытые семена смерти" посвящёно последствиям массового минирования азербайджанских территорий во времена армянской оккупации. Книга документально освещает реальную угрозу, которую представляют мины, и призвана донести её до широкой международной аудитории.

- Новая книга о Западном Азербайджане "Время собирать камни" освещает исторические и современные процессы, происходящие на землях, откуда были депортированы азербайджанцы. Книга проливает свет на судьбы изгнанных жителей и повествует об их родных краях.

Представитель компании Paşa Holding Нияз Исмаилов отметил неизменную поддержку со стороны холдинга в реализации социальных и культурных проектов. Он отметил, что инициатива по международному продвижению азербайджанской культуры будет всегда находить отклик и поддержку.

Мероприятие получило высокую оценку участников и было признано важным шагом в деле популяризации азербайджанской культуры во Франции.

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