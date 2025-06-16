Увеличился оборот розничной торговли в Азербайджане
В январе-мае 2025 года более 50% денежных средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные в розничной торговой сети, пришлось на продовольственные товары
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