Электроэнергетический потенциал Ирана увеличится

БАКУ /Trend/ - К концу текущего иранского года (20 марта 2026 г.) к потенциалу Ирана по производству электроэнергии будет добавлено 3,2 тысячи мегаватт.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Ирана Аббас Алиабади сегодня (12 июня) на мероприятии, посвященном открытию ряда проектов в провинции Илам на западе Ирана.

По его словам, в настоящее время в стране действуют электростанции на возобновляемых источниках энергии мощностью около 1,8 тыс. мегаватт. Электроэнергетический потенциал в 561 мегаватт-час был добавлен в период работы нынешнего правительства (находится у власти с августа 2024 года).

Алиабади отметил, что в настоящее время в стране строятся электростанции на возобновляемых источниках энергии мощностью 11 тысяч мегаватт. В то же время была выдана лицензия на строительство электростанций на возобновляемых источниках энергии мощностью 50 тысяч мегаватт.

Добавим, что потенциал Ирана по производству электроэнергии составляет 93 455 тыс. мегаватт. Производственный потенциал тепловых электростанций Ирана составляет 76 257 мегаватт, производственный потенциал гидроэлектростанций -12 144 мегаватт, производственный потенциал розничных электростанций - 2 485 мегаватт, производственный потенциал электростанций ВИЭ - 1 450 мегаватт, производственный потенциал атомной электростанции Бушер - 1 020 мегаватт, производственный потенциал дизельных блоков - 408 мегаватт.