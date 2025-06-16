Иран по-прежнему располагает тысячами баллистических ракет - советник Нетаньяху

БАКУ /Trend/ - Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Цахи Ханегби заявил в интервью израильскому армейскому радио, что Иран по-прежнему располагает тысячами баллистических ракет, сообщает Trend

Ханегби также высказался о возможных последствиях операций, проводимых Израилем.

"Это не та война, которая положит конец иранской угрозе в долгосрочной перспективе",- добавил он.

По оценкам израильских аналитиков, Иран располагает примерно 1500–2000 баллистическими ракетами, при этом сотни из них уже были использованы.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате ударов погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-атомщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же вечер Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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