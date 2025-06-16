Назван объем средств, потраченных потребителями в Азербайджане на покупку алкоголя и табачных изделий
Итоговый удельный вес товарооборота по напиткам и табачным изделиям составил 4,6%.
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