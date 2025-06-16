Премьер-министр Израиля не исключил покушения на верховного лидера Ирана Али Хаменеи

БАКУ/ Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность покушения на верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает Trend.

Нетаньяху также заявил, что не исключает вариант смещения верховного лидера Ирана, подчеркнув, что такой шаг может положить конец текущему конфликту, а не спровоцировать его дальнейшую эскалацию.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.