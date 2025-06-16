Иранские ПВО сбили израильский истребитель F-35 над Тебризом

БАКУ/ Trend/ - Силы противовоздушной обороны Ирана сбили истребитель F-35, принадлежащий ВВС Израиля, в воздушном пространстве к северо-западу от города Тебриз, сообщает Trend.

По данным источников, это уже четвёртый израильский самолёт F-35, уничтоженный иранскими военными средствами ПВО в ходе недавнего обострения конфликта между странами.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.