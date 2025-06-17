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Глава МИД Ирана провёл переговоры с представителями ЕС

Иран Материалы 17 июня 2025 02:07 (UTC +04:00)
Глава МИД Ирана провёл переговоры с представителями ЕС

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провёл телефонные разговоры с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, заместителем министра иностранных дел Германии Йоханном Вейдфулом, министром Франции по внешнеэкономическим связям Жаном-Ноэлем Барро, а также с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Кайей Каллас, сообщает Trend.

В ходе беседы Арагчи подчеркнул, что «законная самооборона Ирана против агрессии будет продолжена с применением силы». Он также отметил, что «ответственность за любые последствия возможной эскалации конфликта несёт Израиль, его сторонники и те, кто оправдывает его действия».

Иранский министр обвинил Соединённые Штаты в соучастии: «Нет никаких сомнений в том, что именно Израиль, при поддержке, помощи и сотрудничестве Соединённых Штатов, развязал эту войну против иранского народа. Поэтому мы считаем США ответственными за сложившуюся ситуацию и соучастниками совершённых преступлений», — заявил Арагчи.

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