Обнародован объем средств, потраченных на переработку сельскохозяйственной продукции в Иране

БАКУ /Trend/ - В ходе сельскохозяйственной недели в Иране (11-18 июня) в сфере переработки сельскохозяйственной продукции будут введены в эксплуатацию объекты стоимостью 60,7 трлн риалов (около 94 млн долларов США).

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга директор иранского центра механизации и промышленного развития сельского хозяйства Карим Золфогари.

По его словам, в течение недели планируется ввести в эксплуатацию объекты в рамках 158 проектов. Таким образом, на этих объектах будут созданы условия для переработки около 2 млн тонн сельхозпродукции. На объектах смогут работать 8,72 тыс. человек.

Золфогари добавил, что 18 объектов будут введены в эксплуатацию в провинции Хормузган, 12 в провинции Хузистан, 12 в провинции Курдистан и 11 в провинции Кирман.

Отметим, что сельскохозяйственные угодья в Иране в целом составляют более 12 миллионов гектаров. В настоящее время производство сельскохозяйственной продукции в стране составляет 134 миллиона тонн в год. К 2028 году планируется довести этот объем до 160 миллионов тонн.

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