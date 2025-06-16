В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу Израиля

БАКУ /Trend/ - Обвиняемый в шпионаже в пользу Израиля казнен сегодня в Иране.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ISNA.

Согласно информации, Исмаил Фикри, осужденный за шпионаж в пользу израильской разведки "Моссад", сегодня был казнен через повешение.

Было отмечено, что такое наказание ждет каждого, кто шпионит против Ирана на Израиль.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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