Рейсы из Баку в Тегеран и Тель-Авив приостановлены до конца июня

БАКУ /Trend/ - AZAL, руководствуясь приоритетом обеспечения безопасности полетов, продолжает внимательно отслеживать ситуацию на Ближнем Востоке и оперативно принимать необходимые решения.

Как сообщили Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии", принято решение о временной приостановке рейсов по ряду направлений.

Это следующие направления:

• Баку – Тель-Авив – Баку (с 18 по 30 июня)

• Баку – Тегеран – Баку (с 19 по 30 июня)

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