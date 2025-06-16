Рейсы из Баку в Тегеран и Тель-Авив приостановлены до конца июня

БАКУ /Trend/ - AZAL, руководствуясь приоритетом обеспечения безопасности полетов, продолжает внимательно отслеживать ситуацию на Ближнем Востоке и оперативно принимать необходимые решения.
Как сообщили Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии", принято решение о временной приостановке рейсов по ряду направлений.
Это следующие направления:
• Баку – Тель-Авив – Баку (с 18 по 30 июня)
• Баку – Тегеран – Баку (с 19 по 30 июня)
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!