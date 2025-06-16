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Рейсы из Баку в Тегеран и Тель-Авив приостановлены до конца июня

Общество Материалы 16 июня 2025 15:11 (UTC +04:00)
Рейсы из Баку в Тегеран и Тель-Авив приостановлены до конца июня

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - AZAL, руководствуясь приоритетом обеспечения безопасности полетов, продолжает внимательно отслеживать ситуацию на Ближнем Востоке и оперативно принимать необходимые решения.

Как сообщили Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии", принято решение о временной приостановке рейсов по ряду направлений.

Это следующие направления:

• Баку – Тель-Авив – Баку (с 18 по 30 июня)
• Баку – Тегеран – Баку (с 19 по 30 июня)

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