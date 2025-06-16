Вырос объем промышленного производства в ненефтегазовом секторе Азербайджана

В Азербайджане промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, работающими в этой сфере, за январь-май 2025 года произведено промышленной продукции на более чем 20 миллиардов манатов

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