Цены на нефть могут взлететь на фоне растущих рисков в Ормузском проливе — ING

БАКУ/Trend/ - Цены на нефть могут резко вырасти в случае дальнейшего обострения военной напряженности между Израилем и Ираном, особенно если возникнут перебои с поставками через Ормузский пролив, предупреждает нидерландская банковская группа ING в своем последнем аналитическом обзоре, сообщает Trend.

В понедельник утром нефть продолжила рост четвертый день подряд на фоне усиливающихся боевых действий между двумя странами, что увеличило обеспокоенность по поводу энергетической безопасности и возможных сбоев в глобальных поставках.

На выходных Израиль нанес серию ударов по внутренней энергетической инфраструктуре Ирана. В результате временно была выведена из строя установка по переработке природного газа, связанная с месторождением «Южный Парс», на наземном заводе 14-й фазы произошел мощный взрыв и пожар, а также была остановлена работа одной из офшорных производственных платформ.

Хотя удары не затронули экспортную инфраструктуру, аналитики ING отмечают, что даже атаки на внутренние объекты Ирана повышают риски перебоев поставок — особенно с учетом значительной роли страны в глобальном нефтяном рынке. Несмотря на санкции США, Иран остается третьим по объемам добычи членом ОПЕК, производя около 3,3 млн баррелей нефти в сутки и экспортируя примерно 1,7 млн баррелей.

«Потеря этих объемов поставок устранит профицит, ранее прогнозируемый на четвертый квартал», — отмечается в обзоре ING. Аналитики подчеркивают, что дефицит предложения может быстро усилиться в случае продолжения атак.

Банк также указывает на наличие резервных мощностей ОПЕК в размере 5 млн баррелей в сутки как на потенциальный стабилизирующий фактор. Однако в случае серьезных перебоев поставки эти мощности, вероятно, придется вводить в эксплуатацию быстрее, чем планировалось, чтобы не допустить резкого роста цен.

Главная угроза, по мнению ING, — возможное нарушение судоходства через Ормузский пролив, через который проходит почти треть мировых морских поставок нефти. Любая угроза этому стратегически важному маршруту может привести к стремительному скачку цен на нефть.

На фоне обострения геополитической ситуации наблюдается также рост спекулятивной активности. Согласно последним данным, чистая длинная позиция по фьючерсам на ICE Brent за неделю увеличилась на 29 159 контрактов, достигнув 196 922 — максимума с 1 апреля. По контрактам NYMEX WTI чистая длинная позиция выросла на 16 056 контрактов, достигнув 179 134 — наивысшего уровня с конца января.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате ударов погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-атомщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же вечер Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.