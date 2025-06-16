Израиль заявил о точечном ударе по Центру связи ВС Ирана в Тегеране

БАКУ/ Trend/ - Израильские военные нанесли точечный удар по Центру связи Вооружённых сил Ирана в Тегеране.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно заявлению, удар был нанесён в понедельник на основании разведданных Управления разведки ВВС Израиля. Объект, использовавшийся Вооружёнными силами Ирана в военных целях, был атакован в результате «точечной операции».

В качестве иллюстрации к заявлению израильская армия опубликовала аэрофотоснимок, на котором, предположительно, запечатлено здание главной государственной вещательной компании Ирана — Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).

Ранее сама IRIB также сообщала, что один из израильских ударов пришёлся по зданию государственного телевидения.