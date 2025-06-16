Вечер с переаншлагом в Баку! Российский оркестр выступил в знак благодарности за помощь в эвакуации из Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В знак благодарности за помощь в эвакуации из Ирана Государственный академический большой симфонический оркестр имени Петра Чайковского выступил с концертом в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщает Trend Life.

Вечер прошел не просто в переполненном зале, а в буквальном смысле слова – с переаншлагом. Для гостей были установлены дополнительные стулья, зрители сидели даже на выступах зала филармонии и стояли на ногах.

На открытии вечера известный певец, актер и композитор, депутат Милли Меджлиса, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу тепло приветствовал гостей и зрителей.

"Когда нам сообщили, что оркестр имени Чайковского находился в Иране в рамках Дней русской культуры, но начались известные события, то возникла срочная необходимость эвакуировать людей. Надо отдать должное, что все структуры Российской Федерации, наш уважаемый господин посол и азербайджанская сторона предприняли все необходимые для этого оперативные меры. От имени всех хотелось бы выразить благодарность лично Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву! С нашей стороны были направлены автобусы, мы сделали всё возможное, чтобы оркестр мог добраться до Баку. В знак признательности музыканты, новый руководитель и дирижер оркестра пожелали выступить здесь, и был организован данный концерт. Признаться, мы не ожидали такого аншлага - не было ни афиш, ни объявлений. Это ещё раз свидетельствует о любви и уважении азербайджанской общественности к великой русской культуре и музыке. Для меня это родной коллектив, так как мой старший сын Теймур Бюльбюль двенадцать лет работал в этом оркестре фаготистом, получил звание заслуженный артист России, и с этим коллективом объездил полмира. Добрым словом хочется вспомнить Владимира Федосеева, который на протяжении многих лет вложил много сил в становление и развитие этого коллектива, который также исполнял и мои произведения. Я очень рад, что сегодня в Баку проходит концерт этого оркестра, что нам удалось помочь, и это еще раз говорит об отношении между нашими странами и музыкантами", - отметил Полад Бюльбюльоглу.

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в своём выступлении подчеркнул символичность выступления любимого и известного русского оркестра в стенах филармонии.

"В пятницу, когда мы обратились к азербайджанской стороне за содействием в эвакуации российских граждан, Президент Азербайджана Ильхам Алиев незамедлительно распорядился принять все необходимые меры, и благодаря чему эвакуируются более трехсот граждан России. И по сей день, при поддержке азербайджанской стороны, продолжается эвакуация. Выделяются автобусы, женщины и дети размещаются в Баку, а уже завтра они вылетят в Москву. От всей души благодарю Азербайджан за поддержку, оказанную России", - отметил посол.

В концертной программе Государственный академический большой симфонический оркестр имени Петра Чайковского под управлением Арсентия Ткаченко исполнил произведения выдающихся композиторов - Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Иоганна Баха и Рейнгольда Глиэра. Вечер прошел под овации зрителей.

Фото - Кямран Багиров

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