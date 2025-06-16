МАГАТЭ проведет внеочередное заседание в связи с ударами Израиля по ядерным объектам Ирана

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) соберется сегодня в штаб-квартире агентства на внеочередное заседание, чтобы обсудить последствия израильских атак на иранские ядерные объекты.

Об этом передает Trend со ссылкой на МАГАТЭ.

Как сообщается, инициатива проведения встречи была выдвинута Ираном и поддержана Россией, Китаем и Венесуэлой.

Внеочередное заседание пройдет на фоне продолжающегося военного конфликта между Ираном и Израилем. Основным предметом обсуждения станут воздушные удары Израиля по иранским ядерным объектам в Натанзе и Фордо.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате ударов погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-атомщиков и высокопоставленных чиновников.

Вечером того же дня Иран ответил Израилю операцией "Истинное обещание III": сотни баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов были запущены во многие места, включая Тель-Авив, что привело к жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

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