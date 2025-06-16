Иран не стремится к ядерному оружию, но не боится никого в использовании ядерной энергии - Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Иран никогда не стремился к созданию ядерного оружия, однако не боится никого в использовании ядерной энергии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом 16 июня, выступая в парламенте Ирана на заседании, посвященном вотуму доверия новому министру экономики и финансов заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По его словам, Иран имеет право использовать ядерную энергию и проводить исследования в интересах своих граждан, и никто не может отнять у него это право - страна будет решительно отстаивать его и не боится никакой силы.

Пезешкиан отметил, что в соответствии с политикой, объявленной Верховным лидером Ирана, страна проводила косвенные переговоры с США.

"Иран продолжал процесс переговоров. И это еще раз доказывает, что Иран не гонится за ядерным оружием. Однако американская сторона вопреки международным правилам разрешила Израилю атаковать Иран", - добавил он.

Отметим, что пять раундов косвенных переговоров между Ираном и США по ядерной программе прошли 12, 19, 26 апреля, а также 11 и 23 мая при посредничестве министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Альбусаида. Иранскую делегацию возглавлял Сейед Аббас Арагчи, американскую — специальный представитель США по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Переговоры проходили в Маскате (1-й, 3-й и 4-й раунды) и Риме (2-й и 5-й раунды).

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате ударов погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-атомщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же вечер Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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