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В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)

Азербайджан Материалы 15 июня 2025 19:16 (UTC +04:00)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике, передаёт Trend.

В заключительный день соревнований спортсмены выступили в финальном этапе, по итогам которого представители Азербайджана продемонстрировали высокие результаты, завоевав две золотые и две серебряные медали.

Золотые медали команде принесли женская группа в составе Анахиты Башири, Назрин Зейниевой и Захры Рашидовой, а также мужская пара Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов.

Серебро завоевали мужская группа — Расул Сейидли, Риад Сафаров, Сеймур Джафаров и Абдулла Аль-Мешаих, а также смешанная пара Милана Алиева и Сабир Агаев.

Отметим, что в трехдневном турнире приняли участие 63 спортсмена из Азербайджана, Китая, Германии, Украины, Казахстана, Индии и Узбекистана.

В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)
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