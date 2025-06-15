В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Баку завершился Кубок мира по спортивной акробатике, передаёт Trend.

В заключительный день соревнований спортсмены выступили в финальном этапе, по итогам которого представители Азербайджана продемонстрировали высокие результаты, завоевав две золотые и две серебряные медали.

Золотые медали команде принесли женская группа в составе Анахиты Башири, Назрин Зейниевой и Захры Рашидовой, а также мужская пара Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов.

Серебро завоевали мужская группа — Расул Сейидли, Риад Сафаров, Сеймур Джафаров и Абдулла Аль-Мешаих, а также смешанная пара Милана Алиева и Сабир Агаев.

Отметим, что в трехдневном турнире приняли участие 63 спортсмена из Азербайджана, Китая, Германии, Украины, Казахстана, Индии и Узбекистана.