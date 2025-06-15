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Главы МИД Турции и России обсудили эскалацию между Ираном и Израилем

В мире Материалы 15 июня 2025 16:17 (UTC +04:00)
Главы МИД Турции и России обсудили эскалацию между Ираном и Израилем

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Турции.

Стороны обсудили нарастающую напряжённость между Ираном и Израилем, а также её возможные региональные и глобальные последствия.

Хакан Фидан выразил серьёзную обеспокоенность ситуацией и подчеркнул, что единственным способом урегулирования разногласий по иранской ядерной программе остаются дипломатические усилия. Турецкая сторона также отметила важность сохранения диалога для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

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