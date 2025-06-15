Главы МИД Турции и России обсудили эскалацию между Ираном и Израилем

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Турции.

Стороны обсудили нарастающую напряжённость между Ираном и Израилем, а также её возможные региональные и глобальные последствия.

Хакан Фидан выразил серьёзную обеспокоенность ситуацией и подчеркнул, что единственным способом урегулирования разногласий по иранской ядерной программе остаются дипломатические усилия. Турецкая сторона также отметила важность сохранения диалога для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.