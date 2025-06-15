Увеличился объем экспорта продукции через таможню иранской провинции Разави-Хорасан

БАКУ /Trend/ - За два месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 мая 2025 года) объем экспорта продукции через таможни провинции Разави-Хорасан, расположенной на северо-востоке Ирана, вырос на 11% в стоимостном выражении и на 10% в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 мая 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель губернатора провинции Разави-Хорасан по экономическим вопросам Рза Джамшиди на заседании Рабочей группы по развитию экспорта провинции, которое состоялось в городе Мешхед.

По его словам, за два месяца через таможни провинции Разави-Хорасан было экспортировано 60 тысяч тонн продукции на сумму 337 миллионов долларов. Основные экспортные товары - полиэтилен, металлические изделия, шафран и фисташки - направлялись в Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Ирак

Джамшиди отметил, что за два месяца через таможни было импортировано 44 тысячи тонн продукции на сумму 103 миллиона долларов. Объем импорта продукции увеличился на 30 процентов в стоимостном выражении и на 0,2 процента в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он также отметил, что основные товары, которые импортировались через эти таможни, - хлопок, мобильные телефоны, фасоль и рис, в основном из ОАЭ, Таджикистана, Турции, Китая и Узбекистана.

За отчетный период через Разави-Хорасан было перевезено 1,13 миллиона тонн грузов. Транзит вырос на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что согласно отчету Таможенной администрации Ирана, за два месяца текущего иранского года объем экспорта ненефтяной продукции Ирана составил 24,6 миллиона тонн на сумму 8,24 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта – 20 мая 2024 года) объем экспорта ненефтяной продукции Ирана сократился на 0,11 процента в стоимостном выражении, но увеличился на 4,4 процента в весовом выражении.

Добавим, что за два месяца объем импорта ненефтяной продукции в Иран составил 5,92 миллиона тонн на сумму 8,47 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 мая 2024 года) объем импорта ненефтяной продукции сократился на 7,8 процента в стоимостном выражении, но увеличился на 1,16 процента в весовом.