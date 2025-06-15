Youtube-канал VMedia: «Cтрашные грехи «православного» олигарха Малофеева»

БАКУ/ Trend/ - Youtube-канал VMedia публикует видео, в котором подробно рассказывается, что из себя представляет российский политик, владелец телеканала «Царьград», так называемый "православный олигарх" Константин Малофеев.

https://www.youtube.com/live/dqwjhMzaG_0

Как отмечается, этот персонаж, который усиленно строит из себя глубоко верующего человека и поборника традиционных ценностей, на самом деле нагло не соблюдает основные каноны православия.

Во-первых, он совершил страшный грех - нарушил церковное Таинство венчания, когда женился во второй раз на бывшей матушке - жене священника РПЦ Марии Львовой-Беловой. Во-вторых, он занимается воровством - финансовыми махинациями и мошенничеством, о чем свидетельствует, например, история его темного банкротства, связанная с ВТБ. В-третьих, на своем телеканале «Царьград» Малофеев публикует уничижительные высказывания против женщин и даже пенсионеров. В-четвертых, занимается провокациями и распространяет откровенно фашистские, шовинистические призывы против мигрантов в России. То есть Константин Малофеев, раз за разом наносит удар по имиджу и интересам российской церкви и государства, открыто разжигает межнациональную рознь, но при этом, однако, вхож в высокие кабинеты, раздает интервью, «успешно» руководит своим убыточным телеканалом.

Поэтому Youtube-канал VMedia в своем видео подчеркивает, что закрытие этой «мини-медиа-империи» было бы, в первую очередь, в интересах самой российской общественности.

Канал также обратился с призывом к РПЦ в лице патриарха Кирилла твердо высказаться по поводу фейкового «православного олигарха» Константина Малофеева и его страшных перед церковью грехов: «Может уже стоит открыто объявить, что телеканал «Царьград» к православию и в целом к христианству не имеет никакого отношения? Более того, наносит серьезные имиджевые потери образу Русской Православной Церкви и российскому государству».